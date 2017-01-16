親信門案 韓檢方申請三星少主逮捕令

南韓負責調查總統閨蜜干政醜聞的獨立檢察組，今天針對三星電子副會長李在鎔向法院申請逮捕令。獨檢組指控，李在鎔涉嫌介入三星向總統朴槿惠的親信崔順實提供資金。

南韓聯合新聞通訊社報導，李在鎔在「親信門」涉案企業高層中，最先被獨檢組提請逮捕。

據報導，李在鎔涉嫌深度介入三星以朴槿惠政府動員公營機構「國民年金財團」大力支持三星物產與第一毛織合併，鞏固李在鎔在三星集團的繼承地位為條件，向崔順實提供鉅額資金援助。

獨檢組針對李在鎔提出的指控還包括，李在鎔去年12月在國會舉行的朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會聽證會上作虛假陳述，稱三星從未以捐贈或資助為代價享受優惠，否認捐贈以崔順實為幕後實權者的涉腐Mir財團和K體育財團是為了保障他繼承三星集團和獲取經營權。

在南韓國會聽證會上做出虛假陳述的「偽證罪」，可為1年以上、10年以下的有期徒刑。1060116

(中央社)