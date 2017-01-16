MLB》小熊封王後 2020年搶辦明星賽
上季睽違108年風光奪冠的芝加哥小熊隊，有鑑於世界大賽為當地帶來不錯經濟效益，計畫大手筆翻新瑞格里( Wrigley Field)球場，盼能爭取2020年仲夏夜經典主辦權。
小熊營運總裁肯尼（Crane Kenney）對於舉辦明星賽相當樂觀，尤其是世界大賽讓他們嘗到不少甜頭，「世界大賽帶來的商機，明星賽就如同世界大賽，城市當然樂見，我們也會與大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)溝通。」
今年明星賽將在邁阿密馬林魚主場舉辦，2018年則由國民隊當地主，2019年目前地點未定，不過估計將是美聯球隊主辦。大聯盟選擇明星賽場地屬獎勵性質，通常都會讓翻新過的球場率先舉辦明星賽，且不少是獲當地城市補助的新建球場。
小熊隊上一次舉辦明星賽已經是1990年，同城白襪則是2003年的主辦球隊，肯尼認為小熊隊值得舉辦明星賽，「我們沒有如其他城市所獲得的補助，聯盟應該要更鼓勵我們舉辦明星賽。」
(中時電子報)
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