兩岸陷僵局？夏立言：政府知道該怎麼處理
前行政院長江宜樺與前內閣閣員葉匡時等人籌組的「長風文教基金會」16日成立，上午舉辦成立茶會。身為董事之一的前陸委會主委夏立言被問到，目前兩岸關係緊張，是否會建議蔡政府有什麼作法，以保障台商權益？他表示目前自己不再擔任公職，接觸資訊有限，不便多說話，「我想現在政府會曉得怎麼處理」。
夏立言也表示：「我們台商都很聰明、有智慧，當時政府其實是希望台商南向的，但大家是西進，台商會自己做出最明智的判斷。」
夏立言也透露，長風基金會計畫裡有一項目標是與國際連接，到海外去，他說第一個團就由他負責，安排到印尼，帶年輕人與當地政府、學界、企業界接觸，讓年輕朋友能了解東南亞。
該基金會董事長為江宜樺，副董事長為怡和創投董事長王伯元、和碩董事長童子賢；執行長為前交通部長葉匡時，董事包括前文化部長龍應台、前陸委會主委夏立言、前國發會主委管中閔、前政務委員馮燕與蔡玉玲等，以江內閣成員為主。
基金會成立茶會上，國民黨副主席郝龍斌、國家政策研究基金會執行長孫立群、前行政院長毛治國、陳冲、宏碁集團創辦人施振榮與前總統府副秘書長蕭旭岑等人亦出席。
(旺報)
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