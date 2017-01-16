成立基金會 江宜樺：跟選舉沒任何關係

前行政院長江宜樺籌組的「長風文教基金會」今天成立，媒體關心是否有復出政壇打算？江宜樺表示，基金會跟選舉沒任何關係。

前行政院長陳(沖)、毛治國、宏碁集團創辦人施振榮，多名卸任政務官管中閔、夏立言、陳保基、施顏祥、陳威仁、魏國彥、張盛和、蕭家淇、蕭旭岑與簡太郎等出席基金會，前副總統蕭萬長在最後一刻趕到現場祝賀，儼然是卸任政務官同學會。

媒體關心江宜樺是否有復出政壇打算，及對西元2018年、2020年選舉看法？江宜樺表示，辦茶會前有人警告，「人家只關心這個問題」，但基金會成立是為台灣找出路，跟選舉沒任何相關。

他說，參選或從政不是服務社會唯一方式，他離開行政院的告別演說談到，離開這個工作領域，希望將來用更有創意方式服務社會，基金會就是這種。

事前是否徵詢過前總統馬英九？江宜樺表示，既沒問過馬英九，也沒徵詢過前國家安全會議秘書長金溥聰，還開玩笑說，「你再念10個名字可能也沒有徵詢」。

他說，純粹是自己想法，出國期間慢慢醞釀，但像管中閔到美國時對他說，曾在內閣共事的朋友應聚在一起做點有意義的事，「他（管中閔）說出我心裡的想法」。

江宜樺表示，行政院長任內與內閣有很好的感情、革命情感，保持聯絡，沒政治企圖，當他說要成立基金會，聽到的人都覺得很好玩，願意加入，「不信你去問他們我有沒有講過選舉、有沒有講過這是馬英九的意思？」很高興大家願用正面態度支持基金會。這不是政治性團體，是文教基金會，做該做的事，外界聯想不用在意，多想沒用。

不過，茶會現場沒看到馬英九、前副總統吳敦義；他說，茶會場合沒太多位置，基金會有11名董事，有詢問邀請名單，蒐集後就寄送，就這麼簡單。現場有很多非政務官，包括他的高中、大學同學、太極拳班老師與企業界好友，應讓事實呈現，事實就是長風不只找政務官，而是希望連結各界平台。

至於中國國民黨副主席郝龍斌出席茶會，江宜樺表示，許多朋友是得知消息後主動聯絡，郝龍斌也熟悉葉匡時。成立基金會不是政治的事，很抱歉沒邀政黨負責人，不想讓場合太政治化。1060116

(中央社)