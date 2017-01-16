巴西監獄暴動 26死者大多遭斬首
巴西監獄接二連三發生疑似涉及幫派成員的殘忍屠殺事件，官員今天說，最新1起導致26人喪生，且死者大多遭斬首。
法新社報導，最新血案發生在昨天晚間，地點在巴西東北部北大河州（Rio Grande do Norte）人滿為患的埃爾卡庫斯（Alcazuz）監獄。
北大河州公共安全主任比瑟拉（Caio Bezerra）在記者會表示：「已證實26人喪命。」他並說，當局稍早收屍及撿拾屍體殘骸時，估計約30人死亡。
州立司法部門表示，埃爾卡庫斯監獄位於北大河州首府納塔爾（Natal）郊外，最多可容納620囚犯，目前卻關押了1083人。
根據2014年司法部報告，巴西監獄目前囚犯人數達62萬2000人，需要擴充50%的空間，才能容納現有犯人。
巴西致力取締毒品交易，囚犯數量因此越來越多。
活躍人士表示，監獄過度擁擠，導致問題更加惡化。
當局表示，巴西監獄本月首週發生暴力事件，導致大約100名囚犯喪命，其多許多人是活躍幫派份子。總統泰梅爾（Michel Temer）隨後宣布，聯邦政府將出資2億5000萬美元興建多所新監獄。（譯者：中央社周莉芳）1060116
(中央社)
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