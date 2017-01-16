山手線遭質疑 林佳龍：不要台北看天下
媒體報導，包括大台中山手線計畫等全國各縣市的軌道運輸，恐將成為政府沉重負擔。台中市長林佳龍今天表示，軌道運輸應看長遠都市發展並納入人民聲音，「不要以台北看天下」。
林佳龍今天在市政會議中指出，交通投資應從社會總體效益分析，而非僅從財政角度來看，且台中市提出的軌道運輸計畫，包括財務規劃等內容均符合中央的規定；或許有部分專家受到學術制約，難以接受新事物，無法與時俱進，然而台灣目前已經進入開放政府時代，人民的聲音更應納入交通規劃中。
對於交通部檢視各項交通建設，林佳龍強調，台中軌道運輸並非全部都是新建，像是山手線就是利用既有山線、海線，再彼此串聯，且在高鐵長程營運的絕對優勢下，市府可協助台鐵發展短程運輸，扭轉劣勢轉型為區域運輸系統。
林佳龍說，有人認為軌道建設「有辦法生、沒辦法養」或是「違反時代潮流」，因此做為反對理由，但像美國洛杉磯、舊金山，車子多，到處塞，促使當地政府反思應回歸綠色、人本的軌道運輸；西雅圖甚至提出未來30年軌道運輸的計畫。因此，台中也以城市未來50年需求，並「以人為本」思維建構整體鐵、公路運輸網。
台中市交通局長王義川也表示，整體軌道路網才是城市永續發展的基礎，山手線計畫在自償率上不僅已通過行政院核定標準，投資900多億元，將可創造1600多億元的效益，並帶動台中山海線、南苗栗、北台中的彼此串聯，對都市發展的效益非常大。
王義川也提出，為何高鐵延伸到台北南港是「省」9分鐘，但延伸到屏東就變成「只省」9分鐘？他請大家「不要用台北看天下」，交通局將與交通部審查委員持續溝通，也盼他們能到台中市住幾天，交通局將親自帶他們深入瞭解。1060116
(中央社)
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