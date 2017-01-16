傳三星Note 7起火原因找到了 電池惹禍

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三星電子（Samsung Electronics）針對旗下智慧型手機Galaxy Note 7起火原因展開的調查已有結論，消息人士今天告訴路透社，元凶是電池。

路透社報導，世界最大智慧型手機製造商三星，試圖透過旗艦機款Galaxy S8的上市準備，將其在科技史上犯下最大的安全問題拋諸腦後，Galaxy S8預計今年上半年推出。

投資者與分析師認為，三星若想重拾消費者信任，就應針對Note 7哪裡出錯，提出能使人信服的解釋與詳細說明，以及未來如何預防這樣的問題。

拒絕具名且未獲授權發言的消息人士表示，調查結果可能1月23日宣布，為三星電子公告第4季財報的前1天。

消息人士並說，屆時三星行動通訊事業部總裁高東真除了調查結果，可能還會宣布三星防範未來發生類似問題的新措施。

三星發言人拒絕針對此事評論。（譯者：中央社許湘欣）1060116

(中央社)