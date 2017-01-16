傳三星Note 7起火原因找到了 電池惹禍
三星電子（Samsung Electronics）針對旗下智慧型手機Galaxy Note 7起火原因展開的調查已有結論，消息人士今天告訴路透社，元凶是電池。
路透社報導，世界最大智慧型手機製造商三星，試圖透過旗艦機款Galaxy S8的上市準備，將其在科技史上犯下最大的安全問題拋諸腦後，Galaxy S8預計今年上半年推出。
投資者與分析師認為，三星若想重拾消費者信任，就應針對Note 7哪裡出錯，提出能使人信服的解釋與詳細說明，以及未來如何預防這樣的問題。
拒絕具名且未獲授權發言的消息人士表示，調查結果可能1月23日宣布，為三星電子公告第4季財報的前1天。
消息人士並說，屆時三星行動通訊事業部總裁高東真除了調查結果，可能還會宣布三星防範未來發生類似問題的新措施。
三星發言人拒絕針對此事評論。（譯者：中央社許湘欣）1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。