安南區辦「南興過好年」 邀大家體驗傳統農村文化

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南興社區今年春節首辦牛車趴趴走活動，社區將出現牛車逛大街的景象。（程炳璋攝）

南興社區過年推出拔蘿蔔農村體驗文化。（南興社區提供）

安南區南興社區去年春節期間舉辦「南興過好年」系列活動，重現傳統農村文化給回鄉遊子體驗，受到好評，今年再辦牛車趴趴走與廟埕辦桌請女婿，並與康寧大學餐飲系師生合作製作各式糕粿，重現「溪南寮文化村」淳厚的鄉村特色。

安南區南興社區種植蘿蔔、鹽地小番茄，春節正值產季，近年社造有成，去年社區首辦春節活動，提供客製化單車給民眾租借，以單車走讀方式，連結數個社造點，推廣社區內的農村文化。

去年活動檢討社區內幾個社造點仍不夠明確，經過一年資源訪查，今年提供社區地圖，遊客更容易走訪。

「糕、粿」為年節應景食物，南興社區今年自21日起有寫春聯與古早味炊稞，社區內的阿嬤與康寧大學餐飲系師生合作開發的各式傳統糕粿，成為社區特色產品，並接受預定。

今年導入廟宇文化，主軸活動都在廟埕舉辦，包括初一初二有牛車趴趴走，可以在社區內見到牛車逛大街。

傳統習俗初二請女婿，南興社區初二準備在溪南寮興安宮廟埕前辦桌，接受鄉親預定桌數。要讓嫁出去的女兒回鄉吃飯兼能與鄰居親友連絡感情。

今年「南興過好年」更有傳統農村味，包括魔術氣球、古早味童玩、農特產品市集、拔蘿蔔體驗、一日漁夫體驗等活動；並安排廟埕發紅包，邀大家過年到安南區體驗台江文化。

(中時)