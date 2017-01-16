NBA》爆米花塞滿車子 老將趣整新秀的方法
在NBA老將惡整新人的消息層出不窮，老鷹菜鳥迪蘭尼16日在個人社交網站放上了一個短片，內容就是他剛做完美容保養的愛車，一打開之後竟然看到滿滿的爆米花，讓他當場傻眼不已，但事後才知道是被球隊前輩給趣整了。
迪蘭尼並沒有透過選秀會來到老鷹，而是季前訓練營的時候被球隊找來的，然後靠著自身努力與實力終於在亞特蘭大找到發展空間，本季39場出賽，場均17.1分鐘，5.9分、1.8籃板、2.8助攻，是先發主控薛洛德的替補人選，老鷹16日在主場擊敗公鹿，迪蘭尼7投4中，攻下9分，還送出全隊最高9次助攻，表現不俗。
其實在職業運動賽會中新人總是要負擔起更多工作，比如扛行李，買零食與飲料等，偶爾還會被惡整，效果好的話可以增添球隊樂趣，以及融合默契，但如果搞砸的話恐怕會引起不少爭議。
迪蘭尼日前將愛車送去抱養，原本打算去開回家的時候，沒想到看到的是滿車的爆米花，一時之間不知道如何處理，但隨後也釋懷了。
同樣的情形也出現在2年前國王新人麥克勒摩，以及曾效力過勇士的貝茲摩、騎士威斯特與籃網布魯克斯等人的身上，這似乎是菜鳥們成長過程中必經之路。
(中時電子報)
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