北市查察日核災食品 158名業者皆未使用

我要評比

台北市衛生局今天說，針對日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉所生產製造食品是否在市面上流通進行清查，共查核158名業者，合計848件商品，發現皆未使用日核災食品。

為查核日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣生產製造食品，是否在市面上販售或供餐飲業使用，衛生局前往食品進口商、賣場超市、餐飲業及平行輸入業者等158家業者，查核848件產品。

衛生局表示，皆未發現來自日本核災5縣市食品。

衛生局說，為保障市民食品安全，台北市議會提案修正「台北市食品安全自治條例」，並增列，「本市流通之日本食品應以中文明顯標示原產地之都、道、府、縣名」，相關提案將進入二讀程序，三讀通過後就公告實施。

衛生局分析查核結果，630件產品可直接由中文或日文標示辨別原產地都、道、府、縣名，其餘218件產品，則需再由其他文件或資訊才能排除為日本核災5縣市產品。

衛生局呼籲，業者應即早因應法規修正，進口日本食品在中文標示原產地應標示至「都、道、府、縣名」；通路業者上架時，先檢視原產地中文標示是否標示至「都、道、府、縣」名，為消費者把關。

衛生局說，若發現產品疑似來自日本核災5縣市，應依消費者保護法規定，立即啟動回收該商品作業，並向衛生局通報。

消費者如有食品安全衛生問題或消費疑義，可打市民當家熱線1999（外縣市可撥 02-27208889）轉7079，此次查核結果，可至衛生局網站查詢。1060116

(中央社)