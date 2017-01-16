簡維章辭世 國民黨哀悼將覆黨旗

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中國國民黨前考紀會主任委員簡維章於3日辭世，享壽88歲。國民黨對此深感哀悼與不捨，將派代表辦理覆蓋黨旗儀式，以示尊崇。

國民黨表示，簡維章功在黨國社會50年，對其辭世深感哀悼與不捨。

簡維章家屬定於21日下午2時於台北市第一殯儀館景行廳舉行告別式，當日除已邀請前副總統蕭萬長擔任治喪委員會主任委員外，為表彰簡維章本黨的卓越貢獻，國民黨部也將派代表為辦理覆蓋黨旗儀式，以示尊崇。

簡維章曾任嘉義縣梅山國中校長13年、省議員9年，之後歷任本黨嘉義縣黨部主任委員、台灣省黨部第三組總幹事、電信黨部書記長、中央社工會主任、及中央考紀會主委等多項黨職，除圓滿完成多次輔選任務外，更是恪盡職守，戮力黨務工作推展，深受黨內外人士推崇。1060116

(中央社)