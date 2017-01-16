立委王定宇賀新人百年好合 送花籃「敬輓」

台南立委王定宇送新人祝賀花籃上面卻出現「敬輓」。(中華民國反黑島屁童聯盟粉絲頁)

蔡政府上台後鬧出不少文字笑話，新春春聯「自自冉冉」風波方停，全國第一高票立委王定宇又傳出賀新人百年好合卻送「敬輓」花籃照片，只見紅紙燙金字上寫著百年好合，王定宇「敬輓」。讓網友笑說「俗話說，婚姻是愛情的墳墓....」。

有些人結婚時會收到政治人物祝賀的花籃，然而台南立委王定宇送給一對新人花籃上，卻寫著王定宇「敬輓」，似乎把囍事跟喪事搞混了。

花籃題詞照片今在網路上流傳，網友留言「這就是全國第一高票的立委水準...嘖嘖嘖」、「走入愛情的墳墓了...」、「結婚用敬輓......乾脆別送還沒這麼失禮」、「新人快回敬金雞八紅包袋」、「俗話說，婚姻是愛情的墳墓....」、「新政府~新氣象！(誤)」、「這是冥婚嗎? XDXDXD」、「王定宇948794狂，不意外 」、「這是台南人的習俗嗎?」

(中時電子報)