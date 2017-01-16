立委王定宇賀新人百年好合 送花籃「敬輓」
蔡政府上台後鬧出不少文字笑話，新春春聯「自自冉冉」風波方停，全國第一高票立委王定宇又傳出賀新人百年好合卻送「敬輓」花籃照片，只見紅紙燙金字上寫著百年好合，王定宇「敬輓」。讓網友笑說「俗話說，婚姻是愛情的墳墓....」。
有些人結婚時會收到政治人物祝賀的花籃，然而台南立委王定宇送給一對新人花籃上，卻寫著王定宇「敬輓」，似乎把囍事跟喪事搞混了。
花籃題詞照片今在網路上流傳，網友留言「這就是全國第一高票的立委水準...嘖嘖嘖」、「走入愛情的墳墓了...」、「結婚用敬輓......乾脆別送還沒這麼失禮」、「新人快回敬金雞八紅包袋」、「俗話說，婚姻是愛情的墳墓....」、「新政府~新氣象！(誤)」、「這是冥婚嗎? XDXDXD」、「王定宇948794狂，不意外 」、「這是台南人的習俗嗎?」
(中時電子報)
文章來源：中華民國反黑島屁童聯盟粉絲頁
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。