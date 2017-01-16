中市交通政策10項首創、9項第一佳績

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台中市交通政策有10項首創、9項勇奪第一的佳績，成果十分豐碩！（陳世宗攝）

台中市為營造優質交通路網積極推動多項政策，去年施行綠斑馬、跳蛙式公車、大台中交通網APP、結合e-tag車流大數據調整車道配置、機車大數據管理等全國首創成果，並有效降低A1交通事故；在六都下降比例榮獲第一，達成「十項首創、九項第一」豐碩成果。

交通局長王義川16日在市政會議進行「交通局105年業務執行成效暨106年施政重點」專案報告，說明過去1年成果，例如大台中山手線「下環微笑線」成追線雙軌化、捷運綠線興建等重大施政；並報告今年重大計畫規畫與進展，包括Mr.B&B複合式交通運輸系統及智慧整合管理等多項政策。

市長林佳龍說，台中市的交通政策理念是「人本、安全、綠色」，包括自行車369、Mr.B&B複合式大眾運輸系統等，均為大台中量身訂做，也是進步城市的發展趨勢；Metro(捷運)、Rail(鐵路)、Bus(公車)、Bike(自行車)這四個主要的交通載具，台中就能成為宜居的生活首都。

林佳龍指出，捷運綠線將於2018年試營運，捷運藍線也獲交通部審核，他請交通局積極與國發會聯繫，爭取行政院儘速核定；蔡英文總統已指示擴大公共建設投資計畫，行政院也提出2兆元擴大公共建設投資，市府應整合中彰投苗需求後，一併向中央爭取。

王義川表示，台中市交通計畫多項榮獲第一，包括推動公車10公里免費，搭乘人口成長8％，列六都第一；電動公車數量達52輛，高居全國第一，未來預計每年汰換5％柴油巴士，打造低碳大眾運輸環境；有效降低A1交通事故，在六都下降比例榮獲第一等政策。

(中時)