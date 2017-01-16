罕見曬全家福！張菲留鬍全因費玉清

張菲、費玉清全家福曝光。（圖／取材自2017安徽衛視春晚微博）

張菲、費玉清全家福曝光。（圖／取材自2017安徽衛視春晚微博）

「綜藝大哥大」張菲主持風格靈活、妙語如珠，「小哥」費玉清擁費式唱腔，兩人在主持及歌唱各擁一席之地，而兄弟倆近日合體現身安徽衛視春晚節目，罕見秀出全家福，張菲也透露他留招牌鬍子的主因，全都是因為費玉清。

張菲與費玉清近日合體錄安徽衛視春晚，兩人難得和體相當吸睛，更直接在台上鬥嘴、機智互虧，逗樂全場。兄弟倆同台獻唱，並罕見曝光全家福，外界才驚覺沒有鬍子的張菲與費玉清相似度百分百，費玉清趁機調侃「都能看出來還是我比較帥」。

張菲留鬍全因費玉清。（圖／取材自2017安徽衛視春晚微博）

張菲則大爆他留頂鬍子的主因，全因兄弟倆長太像，常有粉絲把張菲認成費玉清，最後張菲直接留起鬍子，而張菲的一臉鬍子也成為他的招牌。

(中時電子報)