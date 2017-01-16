上海學童太辛苦 官員要求減輕課業負擔

中國大陸上海正在舉行第14屆人民代表大會5次會議，中共上海市委書記韓正說「孩子們太苦了」，要求減輕學生課業負擔，也要整頓補教市場。

上海報業新媒體「上海觀察」報導，韓正15日在參加分組審議會上主動提出小學生「減負」的問題，並表示這應該是各種教育改革提案的首位。

韓正還說，現在學童比家長還辛苦，上課與做功課時間遠高於家長上班時間，而家長也不輕鬆，因為要陪孩子補習，甚至自己得教孩子。

他也表示，現在教育培訓市場合法與非法並存，必須整頓，否則政府「對不起老百姓」。

韓正的發言引發重視。上海市教育委員會新聞辦公室今天發布文章指出，將會針對上述問題提出綜合治理之道，新學期開始後將清理補教市場，並透過招生考試改革等做法減輕學生負擔。

文章指出，上海一些學校存在超課時、趕進度等情，對學生的作業設計和作息安排不夠合理，對等第制評價、小學低年級從零基礎教起等政策實施不到位。

文章也引述其他代表的意見說，中小學生課業負擔過重與傳統文化的慣性、教育觀念的固化、社會心態的助推、教育生態的問題、校外環境的影響都有不可分割的關係。1060116

(中央社)