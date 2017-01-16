澳網男單首輪 盧彥勳不敵小鮮肉遭淘汰

澳洲網球公開賽今天展開會內賽，台灣老將盧彥勳在男子單打首輪以盤數1比3，敗給俄羅斯19歲後起之秀魯布列夫（AndreiRublev），無緣晉級。

魯布列夫從會外賽挺進會內賽，曾是西元2014年法國網球公開賽青少年男子單打冠軍。

33歲的台灣一哥盧彥勳首盤以6比4拿下，次盤以3比6讓出，第3盤雙方拉鋸到「搶7」，但盧彥勳以6比7（0比7）輸掉，第4盤力挽狂瀾，還是以3比6落敗。1060116

(中央社)