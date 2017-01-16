南瑤宮搶頭香 鼓勵婦女參賽拿獎金

迎新春，彰化南瑤宮除夕將舉辦搶頭香活動，今年除搶得頭香的人有8888元獎金，為鼓勵婦女參加，婦女前三名也能拿8888元。

每年農曆除夕，南瑤宮都會舉辦插頭香祈福活動，今年的活動選在1月27日農曆除夕晚上11時登場，今年比照往例，搶得頭香者可以拿到8888元獎金，貳香6666元，參香5168元，而在頭香活動結束後也會發放招財錢母，限量2000個。

彰化市長邱建富指出，為了保障活動安全，廟方在奔跑的地面、銅製大香爐周邊都有設置安全保護措施，確保參加頭香活動的民眾不會因碰撞而受傷，而今年為了鼓勵婦女朋友參加搶頭香活動，只要婦女參賽者進入前三名，也將獲得8888元的獎金。

除了南瑤宮之外，彰化市慶安宮在開香後將發送由醫神保生大帝加持的長命富貴金箔項鍊，彰邑關帝廟開香後也將發送武財神關聖帝君加持的招財錢母，各限量1000個。

屬於國定古蹟的元清觀在春節期間也將舉辦多項活動，像是春節過七星橋消災祈福活動以及天公盃全國歌唱比賽，歡迎民眾踴躍參加。1060116

(中央社)