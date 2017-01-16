南瑤宮搶頭香 鼓勵婦女參賽拿獎金
迎新春，彰化南瑤宮除夕將舉辦搶頭香活動，今年除搶得頭香的人有8888元獎金，為鼓勵婦女參加，婦女前三名也能拿8888元。
每年農曆除夕，南瑤宮都會舉辦插頭香祈福活動，今年的活動選在1月27日農曆除夕晚上11時登場，今年比照往例，搶得頭香者可以拿到8888元獎金，貳香6666元，參香5168元，而在頭香活動結束後也會發放招財錢母，限量2000個。
彰化市長邱建富指出，為了保障活動安全，廟方在奔跑的地面、銅製大香爐周邊都有設置安全保護措施，確保參加頭香活動的民眾不會因碰撞而受傷，而今年為了鼓勵婦女朋友參加搶頭香活動，只要婦女參賽者進入前三名，也將獲得8888元的獎金。
除了南瑤宮之外，彰化市慶安宮在開香後將發送由醫神保生大帝加持的長命富貴金箔項鍊，彰邑關帝廟開香後也將發送武財神關聖帝君加持的招財錢母，各限量1000個。
屬於國定古蹟的元清觀在春節期間也將舉辦多項活動，像是春節過七星橋消災祈福活動以及天公盃全國歌唱比賽，歡迎民眾踴躍參加。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。