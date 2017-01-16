向詹啟賢喊話 郝龍斌：盼將來有合作機會

郝龍斌（左）。（資料照/陳怡誠攝）

國民黨副主席郝龍斌16日上午出席前行政院長江宜樺創立的「長風文教基金會」開幕茶會，他表示自己和江宜樺、基金會執行長葉匡時都是好朋友，因此前來為加油打氣，也希望該基金會未來能跟國民黨智庫國家政策研究基金會合作，成為黨內立委問政的後盾。對於國光生技董事長詹啟賢可能會參選主席，郝龍斌表示，詹前副主席是我的好朋友，也是黨內人才，「最近很辛苦、也有點委屈，我個人希望他將來還有跟我合作的機會」。

談到黨主席選舉要3%黨員連署書的問題，郝表示，門檻已經夠多了，不但要是中央委員、要高額保證金，過去經驗上也常看到，得票數比連署書數目低，甚至有效連署書數目不超過50%，反而給候選人造成人力動員、經費困擾，「應該把連署不必要的門檻去除掉。」

記者問郝，詹啟賢似乎擔心黃復興票源的問題，郝回答，選舉就是全力爭取各方支持，「但他最擔心的，應該還是連署門檻的問題，這也是我強調，連署不該成為限制參選的門檻。」

因為開幕茶會不但沒邀請前總統馬英九，郝龍斌也是有意參選黨主席人選裡唯一受邀出席者，是否認為江宜樺是在表態力挺他黨主席？郝回應，他和江宜樺、葉匡時是長期很好的朋友，所以來祝福打氣。

郝表示，他完全認同長風基金會的理念，民主政治該用政策競爭，而不是意識形態鬥爭。郝認為，像最近一例一休、年金改革的爭議，若能透過基金會裡這些有經驗的政務官，必能提出可長可久的政策。

該基金會董事長為江宜樺，副董事長為怡和創投董事長王伯元、和碩董事長童子賢；執行長為前交通部長葉匡時，董事包括前文化部長龍應台、前陸委會主委夏立言、前國發會主委管中閔、前政務委員馮燕與蔡玉玲等，以江內閣成員為主。

基金會成立茶會上，郝龍斌、國家政策研究基金會執行長孫立群、前副總統蕭萬長、前行政院長毛治國、陳沖、宏碁創辦人施振榮與前總統府副秘書長蕭旭岑等人亦出席。

(旺報)