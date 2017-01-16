韓國瑜：只有我是黃復興 還替黃復興賣過命

北農總經理韓國瑜16日到電台接受專訪，結束後他針對媒體詢問角逐國民黨主席一事，再度表達他參選到底的堅持。（季志翔攝）

北農總經理韓國瑜請辭總經理一職後決定投入國民黨主席選舉，韓今天接受節目專訪時被問到票源的問題，韓認為自己在農漁會、水利會以及年輕人部分會有票源，而關鍵的黃復興部分，韓則自豪地說，四名參選人之中，只有他一個是正統黃復興，過去擔任立委時為了眷改問題替榮民賣過命的，在立院跟民進黨爆發多次衝突，為了榮民他是可以不要命的。

韓國瑜自稱丐幫式參選，外界好奇如何對抗現任主席洪秀柱以及黨內大老前副總統吳敦義與副主席郝龍斌。韓國瑜強調自己出線的機會就是「民心思變」，連署是他最大挑戰，連署過了他是非常有把握的。

韓國瑜指出，自己雖然脫離政界已久，但從未離開基層人民，他參選時背後放著一堆甘藍菜就是證明，他認為國民黨不該再自欺欺人，民眾已經不喜歡這個黨，大部分藍軍也對黨失望，他參選不是為了當選後吃喝玩樂作威作福，他若當選一定是哪裡有艱難往哪裡去。

茲於另外三位在年紀上與資歷上都比他深厚的參選人，韓國瑜表示，他們有沒有自己到過便利店買過一杯咖啡？有沒有親自買過一顆茶葉蛋？有沒有親自去買過一碗泡麵？「這不是攻擊，但是他們的思維價值觀是不是已經跟民眾脫節了？」

他也形容國民黨現在就像「白頭宮女話當前」，已經是沒落貴族，不重新做起沒有辦法。他也強調國民黨一定要培養年輕人，「國民黨再不培養年輕人還有救嗎？我若當主席，要規定各縣市議員提名，40歲以下參選人不能少於25%，沒有年輕人的政黨沒希望，老化對整黨來說太危險。」

(中時)