捐發票換高麗菜 江啟臣服務處17日早開放
高麗菜價崩盤，立委江啟臣向雲林農友認購300箱高麗菜，明天將於豐原服務處舉辦發票換高麗菜活動，2張當月發票可換1顆高麗菜，每人限換3顆。
「我捐發票！啊！換一顆菜！」立委江啟臣服務處表示，菜賤傷農，高麗菜因盛產，價格下跌，江啟臣透過立委張麗善向農友認購300箱高麗菜，17日上午8時，民眾持2張當月發票到江啟臣豐原服務處，就可換1顆高麗菜。
江啟臣服務處指出，日前台中蔬果盛產，其他地區立委協助銷售，此次，雲林高麗菜盛產，他同樣挺身相助。
江啟臣本認購300箱高麗菜，消息一出，在地企業墨力國際、旭陽精機也跳出來共襄盛舉，各認購100箱；國暉鋼鐵直接捐出善款，大家一同發揮愛心做公益。
目前剩下100箱高麗菜，共有800顆，17日上午8時起，在江啟臣豐原大道四段165號服務處，舉辦發票兌換高麗菜活動，換完為止。1060116
(中央社)
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