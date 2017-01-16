迎川普入主白宮 媒體先禮後兵

在與候任白宮發言人史派瑟會談後，白宮特派員協會（WHCA）發聲明表示，如果美國總統當選人川普政府團隊企圖將記者趕出目前位於白宮內的工作空間，是不能被接受的。

任職於路透社的WHCA主席梅森（Jeff Mason）傍晚在聲明稿中作上述表示。

包括候任白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）及史派瑟（Sean Spicer）今天受訪都堅稱，川普團隊正討論是否將新聞簡報室遷出白宮，「這是為容納更多媒體參與未來的記者會」，對於長期主跑白宮的記者能否繼續保留在白宮裡作業的空間，蒲博思則說，一切尚未定案。

川普和主流媒體關係緊張已不是新聞，他在勝選後的首場記者會上、更因不滿特定媒體的報導，阻止記者發問，並怒批特定媒體機構與記者。

而傳出他的團隊試圖改變多年慣例，將新聞簡報室與記者工作空間搬出白宮，更引發白宮特派員協會關切，即將上任的川普政府是否試圖藉由將新聞簡報室搬出白宮，好讓記者能與川普保持距離，甚至阻礙媒體獲得接近白宮的管道，逃避媒體就近監督。

梅森在聲明中說，今晚與史派瑟有2小時具建設性的會談，史派瑟告訴他，因川普團隊對增加記者參與白宮新聞簡報有所關切，才會考慮將白宮現有的新聞簡報室搬至空間更寬敞的白宮所屬設施；而他則明確向史派瑟表達，如果川普團隊想將記者趕出位於新聞簡報室後方的工作空間，WHCA認為這「不可接受」。

梅森強調，能夠在白宮西廂與包括新聞秘書在內的白宮資深官員接觸、打交道，對記者能得以盡忠職責，並維持白宮的透明度至關重要。

對於川普團隊關心增加參與記者會的記者數量，梅森則指出，WHCA一向主張能增進獲得資訊的管道與透明度，這對所有新聞機構及公眾都有益，他也強調白宮新聞簡報室的重要性，而現在的運作方式已對所有尋求接近白宮採訪的記者開放。

據WHCA轉述，史派瑟在未點名特定媒體或記者的情況下，對記者須以高度有禮的方式參與未來簡報會表達關切；WHCA則清楚表明，永遠反對將記者趕出簡報會或記者會。

梅森最後說，WHCA期待與川普新聞團隊有建設性的關係，並捍衛能夠積極報導新政府的新聞自由權。

白宮新聞簡報室全名為詹姆斯．布雷迪（James S.Brady）新聞簡報室，布雷迪是前總統雷根任上的發言人，他因雷根遭槍擊時受波及，導致行動不便，白宮新聞簡報室於2000年改以他命名。1060116

(中央社)