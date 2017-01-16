藝術帶動買氣 中友「相聲瓦舍」贈票活動開跑

中友百貨即日起展開中友藝術季活動，「相聲瓦舍」團長馮翊綱預告將帶來「三片芭樂」劇碼。（馮惠宜攝）

當莎翁遇上「相聲瓦舍」三片芭樂，會迸出什麼驚天笑料！？迎新年，中友百貨推出中友藝術季活動。今年除「相聲瓦舍」外，擴大請來明華園、霹靂布袋戲分別帶來演出，配合年節前催買氣，搭配全館滿額送贈票，每場幾乎是公開1天就被索取一空，也為百貨公司挹注可觀的收入。

中友百貨16日舉辦中友藝術季記者會，請來「相聲瓦舍」團長馮翊綱為該團元宵在中友演出的「三片芭樂」宣傳。馮翊網說，相聲瓦舍連續16年每年都在中友進行演出，今年，以莎士比亞為主題，結合瓦舍經典段目，舊戲新編。由馮翊綱、宋少卿以及黃士偉三位大師為大家帶來精彩的表演。

今年的劇碼，分別由瓦舍經典作品「惡鄰依依」、「記得當時那個小」、「兩光康樂隊」改編而來，兼融歷史與現代社會的故事情節。

中友百貨執行董事張光貝表示：「中友在16年前首開百貨界先例，引進相聲瓦舍劇場演出，將藝文風氣帶入商業賣場，大受消費者喜愛。16年來，培養了許多愛好藝文活動的主顧客，每年開春必排的行程就是參加中友藝術季，用歡笑聲迎接新年！今年一樣安排精彩好戲，歡迎老主顧、新朋友一起來看戲！」

記者會現場也特別安排書法家蔡篤釗現場揮毫墨寶，寫下「三片芭樂」象徵活動開跑，並且大方揮毫為現場來賓寫春聯，熱鬧的年節氣氛讓現場更加活絡。

「相聲瓦舍：三片芭樂」將於元宵節在中友百貨C棟13F國際大廳演出4場，即日起開始贈、售票，全館單日消費滿6000元即可兌換票券1張、滿12000元兌換2張。

(中時)