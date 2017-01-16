南投市等8鄉鎮 28至31日停收垃圾

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農曆新年將至，南投縣環保局指出，南投市、埔里鎮、草屯鎮等8個鄉鎮市，從1月28日至31日（初一到初四）停收垃圾。

較特別的是信義鄉，採取做一休二的原則，1月28日、29日及31日、2月1日停收垃圾，2月2日恢復正常。

南投縣環保局表示，為協助縣民年終除舊佈新大掃除，全力協助縣民清運垃圾，提醒民眾在清潔環境不要忘了周遭的閒置空地，也提醒民眾在大掃除時，選用具有環保標章的清潔劑，以免污染破壞環境。

至於各鄉鎮市清運垃圾的時間，其中南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉等8個鄉鎮市從1月28日起到1月31日停收垃圾，國姓鄉以及集集鎮從1月28日到1月30日停收垃圾。

信義鄉則是「做一休二」，1月28日、1月29日以及1月31日、2月1日停收，1月27日中午收運，30日上午8時收運，2月2日後恢復正常。1060116

(中央社)