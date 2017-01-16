手癢回擊 川普暗示CIA局長洩露假新聞
美國中央情報局（CIA）局長布瑞南在準總統川普上任前奉勸他謹言，惹得川普再度手癢發文反擊，不但暗示布瑞南可能是「洩露假新聞的人」，還說「人犯錯，就該道歉」。
路透社報導，即將卸任的布瑞南（John Brennan）指責川普（Donald Trump）把美國情報機構跟納粹德國相提並論。此事反映將上任的新總統與即將受他指揮的17個情報機構，彼此之間的摩擦。
布瑞南接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時質疑說，若川普散播他對美國自家情報機構沒信心，將對全世界傳達何種訊息？
布瑞南說：「我氣的是他把美國情報圈跟納粹德國相提並論。我對此事真的很生氣，川普先生指控情報圈洩露早已公開的情資，這無憑無據。」
當天稍晚，川普又在推特上嚴厲斥責布瑞南說：「這是洩露假新聞那個人嗎？」他後來又推文罵「那些情報首長們」說：「人犯錯，就該道歉。」
另外，布瑞南今天談到川普時也表示：「我不認為他充分瞭解俄國的能力、意圖及行動。」
法新社報導，數小時後，川普開砲反擊，並仿效普立茲獎（Pulitzer Prize）得獎記者伍德華（Bob Woodward）的用字。伍德華把所謂俄羅斯「汙點材料」稱為「垃圾」。
川普後來又發另1文，抨擊布瑞南指他沒充分了解俄國，甚至似乎暗示布瑞南自己可能洩露俄國檔案。
川普推文說：「噢，真的嗎，糟到無以復加。敘利亞（紅線）、克里米亞、烏克蘭、俄國的核擴張。這樣不好，這是洩露假新聞那個人嗎？」（譯者：中央社何宏儒）1060116
(中央社)
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