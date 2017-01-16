寫心願卡成真 4歲女孩一圓鋼琴夢

新竹市政府去年12月舉行感恩季系列活動，其中「許心願．關懷圓夢」引起民眾熱烈迴響，1名希望得到鋼琴4歲女孩，真的收到禮物，一圓鋼琴夢。

竹市府社會處表示，感恩季系列活動的「許心願．關懷圓夢」，讓孩子在心願卡上寫下籃球、文具、保暖衣物和書包等各種願望，還有孩子希望獲得鋼鐵人，「以後要跟鋼鐵人一起拯救地球」，心願卡張貼於百貨公司，引起民眾熱烈迴響，短短時間就被認領完畢，216名弱勢兒童的心願都陸續實現。

社會處說，一名來自於新住民家庭的4歲女孩小英（化名），父親是水電助理，母親一面照顧兩個孩子、一邊兼職，家中經濟困窘，小英一直想要彈鋼琴給媽媽聽，讓辛苦的母親可以露出笑容，因此寫下希望擁有鋼琴的心願。

市民張小姐看到後，想到家裡有一台數位鋼琴，可以一圓小英的願望，也可以啟蒙小英對音樂興趣，再加上這台數位鋼琴已很少使用，如果能分享愛及音樂的喜悅，會更有意義，所以決定要將它送給小英。

張小姐細心教導社工如何使用這架數位鋼琴，開關、音調大小聲、節奏轉換及伴奏按鈕，一一清楚說明，除了數位鋼琴，張小姐也特地寫卡片致贈小英，她說，「謝謝妳讓我有機會分享愛。」

社工日前已將數位鋼琴送至小英家中，收到鋼琴的小英害羞又興奮，馬上學習鋼琴的使用，現在小英的姐姐也會帶著小英一起彈鋼琴，媽媽相當感謝張小姐，表示家中每個人都好驚訝，「看著孩子學習彈鋼琴給自己聽，真是世界上最棒的禮物」。

社會處表示，社工每每看到弱勢家庭孩子拆開禮物的一瞬間，興奮又感恩的樣子，令社工也相當動容，非常感謝每位捐贈民眾的用心，因為每一份禮物都代表著捐贈者的愛，讓城市滿滿的愛被串聯起來。1060116

(中央社)