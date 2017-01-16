蜜拉喬娃維琪想和梁朝偉合作 怕老公不准
好萊塢女星蜜拉喬娃維琪來台宣傳，她今天受訪時提到，想和演員張曼玉、梁朝偉合作，更笑說，「梁朝偉超帥，不過要和他合作，老公可能不准」。
睽違20年再度來台的蜜拉喬娃維琪，上次來台是為了宣傳「第五元素」，這次帶著首次來台的導演老公保羅安德森，宣傳「惡靈古堡：最終章」。
蜜拉喬娃維琪這次短暫來台3天，今天舉行記者會、首映會，明天就離台，她說今天吃了台灣小吃豬血糕、臭豆腐，不過沒吃完，因為工作時要吃得清淡，「也怕吃太多會睡著」。
蜜拉喬娃維琪十分親切，訪談時更幽默對談，這次她和韓星李準基在「惡靈古堡：最終章」有對打戲，提及李準基，蜜拉大讚李準基的武打動作到位，迴旋踢不用吊鋼絲就可做到，兩人也因此成為好友，來台宣傳前一站是到韓國宣傳，李準基也親自接待。
先前中國女星李冰冰有在「惡靈古堡5」演出，問蜜拉是否還有其他想合作的華人影星，她表示，很欣賞張曼玉，男星則是梁朝偉，「梁朝偉超帥，不過要和他合作，老公可能不准」。
蜜拉大女兒艾薇（Ever Gabo Anderson）這次也在片中演出中央電腦「紅后」，提及女兒的表現，蜜拉表示，她身為母親，為女兒的表現感到驕傲，「她很有天份」，蜜拉也從不指導女兒怎麼演戲，「她出自本能就演得很好」，蜜拉認為或許這是隔代遺傳，因為她媽媽在70年代也是俄國很優秀的演員。
女兒演戲，當然也有酬勞，蜜拉幫女兒開了一個銀行帳戶，但女兒通常都要她幫忙買遊戲代幣，讓她有些無奈。1060116
(中央社)
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