NBA》一千分五百助攻 哈登史上第二快

有了哈登再次進化，如今的火箭更加強大。(美聯社資料照)

「大鬍子」哈登16日前往布魯克林踢館，不但攻下22分、11籃板、10助攻，本季第12次大三元，還成為NBA史上單季第二塊拿到千分與五百次助攻的球員。

此役之前哈登在前42場比賽已攻下1201分以及送出493次助攻，比賽進行到第三節剩下10分26秒，哈登將球傳給哈瑞爾，讓他空手切入上籃得分，完成這場比賽第7助攻，以及本季第500次助攻。

當地轉播單位立即秀出哈登只花43場比賽就完成了1000分與500次助攻的里程碑，緊追在1972-73球季當時效力於堪薩斯國王隊的奈特阿奇博德(Nathaniel Archibald)之後，NBA史上第二快的球員。

哈登本季在林書豪恩師丹托尼的改造下扛起先發主控重責大任，幫助他蛻變成為全聯盟頂級控衛，目前場均28.6分、8.2籃板、11.7助攻，得分榜上僅次於雷霆韋斯布魯克與鵜鶘安東尼戴維斯，助攻榜上高居第一，領先居次的韋少1.2次之多。

火箭每場比賽經由哈登之手(得分與助攻)獲得的分數多達57分，占了全隊平均每場比賽攻下107.6分的一半，成為本季例行賽MVP熱門人選之一。

(中時電子報)