蕭萬長：詹啟賢若選黨主席 我支持他

前副總統蕭萬長(中)出席前行政院長江宜樺(左)成立的長風基金會創立茶會，前交通部長葉匡時為該基金會執行長(右)。（潘維庭攝）

前副總統蕭萬長16日上午出席前行政院長江宜樺成立的「長風文教基金會」創立茶會，他表示自己因為有行程所以晚到，但特別來向江宜樺道賀。被問到國光生技董事長詹啟賢可能會參選國民黨主席，蕭萬長表示，詹有跟他聊過這件事，並認為詹啟賢有這樣的使命感很好，「我支持他」。

蕭萬長表示，自己來向江宜樺道賀，看到好朋友大家在一起為院長打氣，我覺得很好，基金會成立，對整個社會具有正面作用。

記者問蕭關於詹啟賢可能選黨主席的事情，蕭萬長表示，詹有跟他聊過，也覺得他有這樣的使命感很好，「我不敢給他建議，但我支持，不過不是我建議，要他自己做決定，因為是他自己的事情。」

該基金會董事長為江宜樺，副董事長為怡和創投董事長王伯元、和碩董事長童子賢；執行長為前交通部長葉匡時，董事包括前文化部長龍應台、前陸委會主委夏立言、前國發會主委管中閔、前政務委員馮燕與蔡玉玲等，以江內閣成員為主。

基金會成立茶會上，國民黨副主席郝龍斌、國家政策研究基金會執行長孫立群、前行政院長毛治國、陳沖、宏碁創辦人施振榮與前總統府副秘書長蕭旭岑等人亦出席，可謂冠蓋雲集。

(旺報)