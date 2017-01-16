嬤寶不吃營養午餐 天天十份水果反矮肥短

蓮樺中醫林育誠指出，水果多為醣類，吃多會變成脂肪累積在身體內。（馮惠宜攝）

國中小學的營養午餐到底有多難吃？一名13歲學生從國小開始就營養午餐一口都不吃，阿嬤每天為他準備5種超過10份水果，在阿嬤寵溺下，到了國中，他已經胖到92公斤，卻長不高，帶到中醫求診，醫師、營養師訝然發現，他飲食習慣超狂，不但狂吃水果還愛高熱量速食，造成身材只往橫向發展。

蓮樺中醫中醫師林育誠提醒社會上的「嬤寶」和「媽寶」，成長發育期的孩子應該營養均衡，水果也是「甜食」，過多或太少都不恰當，阿嬤及媽媽應避免放縱飲食，以免養出矮矮胖胖、長不高的下一代。

林育誠指出，經評估小男生的身體狀況後，認為他國中才長到167公分，卻重達92公斤，一旦小男生的生長板癒合，就來不及增高了，所以一方面用中藥為他轉骨，也建議他飲食均衡、配合運動，才能夠成功「轉大人」。

根據這位阿嬤敘述，孫子從國小開始，中午的營養午餐一口都不吃，她怕孫子缺乏營養，每天至少五種水果，每一種兩份，共十份的水果，都是孫子愛吃的。

林育誠指出，很多水果屬性寒涼，久食或過量會損傷脾胃的陽氣，尤其現代人愛喝冷飲、愛吹冷氣，體質普遍偏寒，脾胃也是虛弱的，如果又攝食過多寒涼的水果，脾胃無力運化輸送多餘的水分和脂肪，囤積在體內，就會造成肥胖。

負責為小男生衛教的營養師吳采柔說明指出，水果本身是富含糖類的，過量食用會攝入醣類過多，尤其晚上有吃水果習慣的人要注意，芒果、香蕉、葡萄、櫻桃、荔枝、龍眼等水果，有的熱量高，有的含醣高，會造成血糖或血脂過高，發育中的青少年，必須養成正確的飲食習慣，攝食營養均衡的食物，才能夠供應成長發育所需。

(中時)