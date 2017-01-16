樂齡銀髮志工族 掃公園種蔬菜服務社區
銀髮族樂當志工回饋社區！中市民龍里去年底闢設小型農場栽種有機蔬菜，10多名銀髮志工照料澆水，首批滿園蔬菜已可收成，將送弱勢家庭加菜。里長吳國楨16日表示，社區銀髮志工平均70歲，每周定期清掃公園、照顧農場蔬菜，8旬長輩也能樂齡服務社區。
西區公所主任秘書謝美珍指出，民龍里以里內約10坪荒廢的市府用地申請闢建社區農場，在去年12月啟用，成為銀髮志工重溫農耕及運動休閒好去處。
民龍里吳國楨說，社區約有10多名、平均約70歲銀髮志工族，他每周一次清晨帶隊打掃台灣大道至文化街間的梅川綠園道，既可健身、交流互動，又可回饋鄰里，其中還不乏80高齡的長輩們都樂此不疲。
吳國禎表示，社區闢設小型農場，以27組植床種植有機蔬菜，全靠銀髮志工每天來澆水照料，目前第一批的蔬菜包括大陸妹、Ａ菜、青蔥等滿園翠綠已可採收，將免費提供給社區約10戶的邊緣戶。
身體硬朗的88歲孫翰亭笑得開懷地說，常清晨跟著志工就出門打掃公園；80歲的楊許玉鏵則表示，她有空檔就來社區農場巡菜園澆水、除草，也常參與打掃公園當運動，覺得很有趣、有成就感。
(中時)
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