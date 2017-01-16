車城福安宮首推金雞紀念幣 限量19000份

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車城福安宮總幹事曾寶文（左）首推雞年招牌紀念幣，還送4259份好禮。（周綾昀攝）

雞年招財紀念幣。（周綾昀攝）

人人有獎的福安宮加持小禮。（周綾昀攝）

首推金雞紀念幣，19000份等你拿！往年除夕屏東車城福安宮都會在晚間開廟門，團拜頭香、摸大獎、送紅包，今年則改發招財雞母紀念幣，還能抽2次獎，運氣好的話就能抱3項獎回家，福安宮總幹事曾寶文說，每年紀念幣將隨生肖年設計，歡迎香客來蒐集。

曾寶文表示，各界曾多次建議福安宮出紀念幣，因此從雞年開始，首次發放招財紀念幣來取代百元紅包，作為生錢錢母，且每年將推出各生肖年的紀念幣，12年一輪即可蒐集滿一套，較具有收藏價值。

曾寶文說，除了除夕發放的4000份雞年特別版紀念幣外，初1至初5每天早上9時，再發放每天限量3000份，錯過這次，明年只領得到猴年版，歡迎香客在農曆年間前來共襄盛舉。

除夕當晚7時，福安宮開始發放免費祈福卡與4000份摸彩兌換券，並在11時整齊拜插頭香，讓「人人都頭香，眾人皆好運」，11時30分則開始以券兌換金雞紀念幣，摸人人有獎的福安宮加持小背包、鑰匙圈與環保袋。

再抽60吋電視、43吋4K電視、洗衣機、冰箱、手持吸塵器與大烤箱等電器產品，共259項好運大獎，總價約100萬元，運氣好的人，就能把紀念幣、福安宮加持小禮和好運大獎3項帶回家。

(中時)