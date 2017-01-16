傳年後入閣 林聰賢口風仍緊

我要評比

宜蘭縣長林聰賢傳聞可能在農曆春節後入閣，他今天接受媒體採訪時，態度還是相當保守，不願透露未來動向，只說「謝謝大家」。

林聰賢日前陪同總統蔡英文前往中美洲訪問。行前，外界就傳聞他可能藉由這次難得的外交陪同訪問，為年後的入閣見習與準備。

林聰賢昨晚回國後，今天上午在主持縣府一級主管交接典禮後，面對媒體追問，林聰賢說，陪同蔡總統參訪期間，幾乎都是鐵人行程，每天一大早就與當地國會議員早餐會報，行程相當緊湊，晚上都約10時後才回飯店。

他表示，此次拜訪的4個國家中，有3個國家的樂舞表演團隊曾來台灣，參加宜蘭國際童玩藝術節。透過這次出訪，他也再度邀訪這些國家，希望他們的團隊在未來能夠參與童玩節，其中也包括從未來過的薩爾瓦多，促進與深化國際間的文化交流。

「謝謝各位關心，這方面不在訪問行程中」，林聰賢隨後被問到敏感的入閣人事議題時，口風依舊很緊，不願透露未來動向。1060116

(中央社)