精準定位 高市119 APP救援登山客
一名登山客向警方報案表示迷失於不知身處何處山區，經由高雄市119 APP精準定位，成功救援這名受困山區的登山客。
高雄市消防局今天表示，這名登山客向警方報案表示迷失於不知身處何處山區，身旁一大片樹林，經由轉報由消防局引導下載高雄市119報案APP定位。
搜救人員表示，使用GPS定位後徒步前往搜救，因受困者位置並無路徑可接近，搜救人員徒手開路慢慢挺進，沿路都與受困者進行呼喊確認健康狀況，終於成功尋獲，位置與高雄市119 APP定位相同。
高雄市消防局籲請民眾可先行下載高雄市119 APP定位，一旦有緊急狀況即可立即使用，如果手機無法上網，也可透過裝置簡訊報案功能求救。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。