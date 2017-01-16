韓總統大選民調 潘基文居次差距縮小

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南韓最新民調顯示，聯合國前秘書長潘基文在下屆可能參選南韓總統的候選人中，支持率排名第2，與居首的文在寅差距縮小。

路透社報導，1週前潘基文支持率為21.5%，自由派在野黨前黨魁文在寅支持率為26.8%，現在差距則逐漸縮小。

「每日經濟新聞」委託南韓民意調查機構Realmeter做的調查顯示，文在寅以26.1%維持領先，潘基文支持率上升至22.2%。

潘基文12日表示，他「很快」就會為自己的政治生涯做決定。

潘基文發言人在新聞稿中表示，潘基文今天致電總統朴槿惠，正式告知已回到南韓。

根據新聞稿，朴槿惠祝賀潘基文過去10年來在聯合國的工作表現，但並沒有提到她遭國會彈劾的事和貪汙醜聞。

如果憲法法院維持彈劾，南韓將要在2個月後舉行選舉。目前南韓訂於12月20日舉行選舉，選出5年任期的總統。（譯者：中央社陳昱婷）1060116

(中央社)