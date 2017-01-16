陳副總統：讓國際瞭解台灣人權發展努力

副總統陳建仁今天出席台灣兩公約第二次國家報告國際審查會議開幕式時指出，希望透過此審查模式，讓國際社會更加瞭解台灣在人權發展上的努力與進展。

法務部說，為落實人權治國理念、宣示落實人權保障決心、提升人權水準並與國際人權體系接軌，台灣於民國98年12月10日施行兩公約，並依兩公約規定，建立人權報告制度。101年4月依聯合國相關準則，提出兩公約初次國家報告，並邀請國際人權專家來台參與國際審查會議。

法務部指出，兩公約第二次國家報告國際審查會議於16日至20日舉行，審查會議期間，將開放網路直播，讓人權不再只是一個侷限於國際學者專家閉門討論的議題。

陳副總統表示，即使台灣無法參與聯合國人權體系，仍要努力將重要國際人權公約國內法化，讓全民共享民主、法治及人權的成果，也期許台灣成為亞洲最具指標的人權國家。

陳副總統也說，台灣自98年施行兩公約以來，已提出兩次國家報告，本次已是第2次辦理國際審查會議，希望透過此審查模式，讓國際社會更加瞭解台灣在人權發展上的努力與進展，政府也將持續以落實民主法治及人權保障，作為施政基石。1060116

(中央社)