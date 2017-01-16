韓獨檢組將傳喚涉文藝界黑名單高官
專責調查南韓總統親信干政醜聞的獨立檢察組表示，將於明天上午先後傳喚文化體育觀光部長官趙允旋和前總統府幕僚長金淇春，訊問「文藝界黑名單」的制定和落實情況。
南韓聯合新聞通訊社今天報導，金淇春和趙允旋兩人都將以犯罪嫌疑人身分到案，特別是金淇春被懷疑曾在2013年8月至2015年2月在青瓦台秘書室長任內統籌指揮黑名單的制定、管理和實施。
趙允旋則涉嫌於2014年6月至2015年5月在總統府青瓦台擔任政務首秘期間，參與制定黑名單。
據瞭解，南韓「文藝界黑名單」旨在將諾貝爾文學獎入圍詩人高銀、演員宋康昊、河智苑、導演金基德等9473名支持在野黨領袖文在寅的所謂左翼人士排除在政府補助範圍外。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。