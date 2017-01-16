韓獨檢組將傳喚涉文藝界黑名單高官

專責調查南韓總統親信干政醜聞的獨立檢察組表示，將於明天上午先後傳喚文化體育觀光部長官趙允旋和前總統府幕僚長金淇春，訊問「文藝界黑名單」的制定和落實情況。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，金淇春和趙允旋兩人都將以犯罪嫌疑人身分到案，特別是金淇春被懷疑曾在2013年8月至2015年2月在青瓦台秘書室長任內統籌指揮黑名單的制定、管理和實施。

趙允旋則涉嫌於2014年6月至2015年5月在總統府青瓦台擔任政務首秘期間，參與制定黑名單。

據瞭解，南韓「文藝界黑名單」旨在將諾貝爾文學獎入圍詩人高銀、演員宋康昊、河智苑、導演金基德等9473名支持在野黨領袖文在寅的所謂左翼人士排除在政府補助範圍外。1060116

(中央社)