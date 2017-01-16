太狂！鄭爽炸雞店放54天假 網：有缺人嗎？

鄭爽開的炸雞店，不少藝人都會去捧場。(圖／翻攝自陸網)

「小蛋殼」宣布放54天假。(圖／翻攝自小蛋殼微博）

大陸女星鄭爽因演出《微微一笑很傾城》人氣大漲，經營的炸雞店「小蛋殼」也有聲有色，近日店裡發公告，從1月14號開始放假到3月8號，讓網友都直呼：「還缺人嗎？」

鄭爽開的炸雞店相當有名，不少藝人也都會去捧場，店長由表姐擔任，爸媽也會在店裡幫忙，而近日「小蛋殼」也在微博公告，從1月14號就開始放假了，要到3月8號才會開門營業，總共放了54天，不少網友都說比放寒假還長，直呼好誘人，留言詢問：「還缺人嗎？」

不少人也大讚鄭爽是好老闆，體恤員工可以54天不做生意，誇她心地善良，選在生意最好的時候放假，「真的中國好老板」。

(中時電子報)