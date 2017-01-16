陳善助掌高雄關 誓言全力以赴

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高雄關務長楊崇悟(左)調任台北關，高雄關務長遺缺，由副關務長陳善助(右)陞任；關務署長廖超祥親自主持監交。(劉宥廷翻攝)

財政部關務署高雄關16日上午舉行卸、新任關務長交接及宣誓典禮，關務署長廖超祥親自南下主持監交，卸任關務長楊崇悟調任台北關務長，遺缺由高雄關副關務長陳善助陞任；陳善助說，對此重責大任，將承先啟後，如履薄冰，全力以赴，持續精進關務業務。

因應關務署副署長謝連吉退休，台北、高雄2關務長職務隨之異動，台北關務長沈榮詳陞任副署長，高雄關務長楊崇悟調任台北關，高雄關務長遺缺，由副關務長陳善助陞任。

廖超祥表示，新任關務長陳善助對業務相當熟稔且執行力相當強，期許任內落實選用育留，培育人才；另期勉海關同仁，以同理心重視業者提出的問題，讓關務產業各夥伴，能共同創造良好績效。

「接任關務長的使命，是至高榮譽，全力以赴！」陳善助提出5項工作重點，1、持續強化通關效能，協助國內產業、建立競爭優勢；2、致力加強查緝走私，保障貨物安全；3、樹立廉潔形象，擦亮「廉能海關」招牌；4、培育人才，塑造高效能海關團隊；5、與各機關及業界合作，保持良好溝通管道，提供更便捷、安全、廉能、服務的優質通關環境。

陳善助擁有台灣海洋大學航運管理學系、高雄海洋科技大學航運管理碩士學位，進海關服務已近40載，從海關基層做起，歷任高雄關分關主任、主任秘書、副關務長等職務，資歷完整，工作表現優異，記功嘉獎無數。

(中時)