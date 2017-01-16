桃猿報到春訓 林英傑穿19號球衣

林英傑穿熟悉的19號球衣延續職棒生涯。(資料照 鄭任南)

去年11月被中信兄弟釋出、本季加盟Lamigo桃猿的林英傑，16日到屏東向桃猿報到參加春訓，本季將穿剛加入職棒所的球衣背號19號，意味從新起點延續職棒生涯。

林英傑1999年高中畢業加入前台灣大聯盟雷公隊，當初選的背號就是19號，後來加入日職樂天金鷹也是用這個背號，他說：「這次可能是最後1次穿19號、打最後1支球隊，感覺好像回到原點。」

桃猿19號本來是投手洪宸宇的背號，他去年底被釋出，這個背號剛好給林英傑。桃猿也是林英傑職棒生涯待過的第7支球隊，他希望能在這支球隊為職棒生涯畫下完美的句點，協助桃猿贏得今年總冠軍。

(中時電子報)