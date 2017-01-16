甜心楊冪被直播 三次出手打媒體鏡頭
大陸女星楊冪外型甜美、扮起古裝模樣美若天仙，讓她有「古裝劇女神」的稱號，近日她與趙又廷忙著宣傳電視劇《三生三世十里桃花》，不過楊冪日前在後台發現被直播時，被爆她先脫口說：「跟我有什麼關係啊」，接著揮手拍掉對方鏡頭，在約三分半的影片中，楊冪前後共出手三次。
楊冪在後台發現媒體正在直播時，被爆她脫口說：「跟我有什麼關係啊」，接著揮手拍掉鏡頭，工作人員趕緊上前緩頰「對不起，這是個意外」，隨後楊冪再度上前想打掉手機，不過對方緊抓鏡頭，楊冪才笑喊：「阿呀！沒打著。」最後楊冪認為直播已差不多，第三次出手揮鏡頭。
網友對於楊冪的舉動出現正反意見，認為楊冪沒禮貌「惹黑」，不應該擅自出手揮掉鏡頭，但也有粉絲認為，媒體沒有獲得楊冪同意就直播，藝人無法私下放鬆聊天，且還有人認為，楊冪在直播時仍不忘邀請女星宣傳唱片，相當照顧晚輩。
(中時電子報)
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