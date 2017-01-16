國道車禍女童不治 坐安全座椅未繫帶

許姓男子15日深夜開車載1家4口行經中山高北上埔心路段時發生車禍，3歲愛女不治，警方調查，兒童安全座椅未依規定綁好安全帶。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 106年1月16日

許姓男子昨天深夜開車載1家4口行經中山高北上埔心路段時發生車禍，3歲愛女不治，警方調查，兒童安全座椅未依規定綁好安全帶。

國道警方指出，許姓男子的轎車雖有放置安全座椅給小朋友坐，女童乘坐的安全座椅沒有依規定扣上安全帶，但有扣上汽車的安全帶。

44歲的許姓男子昨天深夜帶著1家4日喝完喜酒後要回家，許男駕駛的轎車行經國道中山高北上217公里埔心路段時，許男駕駛的轎車先失控撞上內側護欄，然後又和外側車道的聯結車發生碰撞，車體嚴重變形，許男年僅3歲的女兒因頭顱破裂，重傷送醫後仍不治。

國道警方針對許姓男子以及聯結車駕駛進行酒測，2人都沒有超標，不過警方事後發現，女童乘坐的安全座椅沒有依規定扣上安全帶，但有扣上汽車的安全帶，事後詢問許男，許男則承認，女兒坐的是搖籃式安全座椅，弟弟使用的則是成長型座椅，他也沒有幫女兒用安全帶綁好。

國道警方指出，2輛車車上都有行車紀錄器畫面，將調閱監視器畫面資料，以釐清責任歸屬。1060116

(中央社)