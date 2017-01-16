國道車禍女童不治 坐安全座椅未繫帶
許姓男子昨天深夜開車載1家4口行經中山高北上埔心路段時發生車禍，3歲愛女不治，警方調查，兒童安全座椅未依規定綁好安全帶。
國道警方指出，許姓男子的轎車雖有放置安全座椅給小朋友坐，女童乘坐的安全座椅沒有依規定扣上安全帶，但有扣上汽車的安全帶。
44歲的許姓男子昨天深夜帶著1家4日喝完喜酒後要回家，許男駕駛的轎車行經國道中山高北上217公里埔心路段時，許男駕駛的轎車先失控撞上內側護欄，然後又和外側車道的聯結車發生碰撞，車體嚴重變形，許男年僅3歲的女兒因頭顱破裂，重傷送醫後仍不治。
國道警方針對許姓男子以及聯結車駕駛進行酒測，2人都沒有超標，不過警方事後發現，女童乘坐的安全座椅沒有依規定扣上安全帶，但有扣上汽車的安全帶，事後詢問許男，許男則承認，女兒坐的是搖籃式安全座椅，弟弟使用的則是成長型座椅，他也沒有幫女兒用安全帶綁好。
國道警方指出，2輛車車上都有行車紀錄器畫面，將調閱監視器畫面資料，以釐清責任歸屬。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。