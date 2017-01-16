在澳洲謀殺多名子女 南蘇丹婦女認罪

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1名南蘇丹婦女今天認罪，坦承把車開入墨爾本郊外的湖裡謀殺3名子女，並企圖殺害另1個未遂。

法新社報導，37歲的古歐德（Akon Guode）2015年逃離南蘇丹戰亂抵澳洲。她把車開進墨爾本郊外湖中。

救難人員把她和5歲女兒拉出沉入水中的汽車時，1歲兒子和1對4歲雙胞胎已經氣絕。

法庭官員指出，育有7個小孩的古歐德認罪，坦承企圖謀殺5歲女兒。

「澳洲廣播公司」（ABC）引述目擊者指稱，悲劇發生前，古歐德曾抱怨小孩父親現任妻子威脅她。

ABC報導，古歐德的大女兒告訴法庭，母親出現頭暈症狀半年，才導致這起悲劇，開車令人擔心。（譯者：中央社何宏儒）1060116

(中央社)