詹啟賢思考選黨魁 郝龍斌盼有合作機會
宣布參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，他和傳出有意參選的國民黨副主席詹啟賢是很好的朋友，「希望未來還有合作的機會」。
郝龍斌上午出席前行政院長江宜樺與前內閣閣員葉匡時等人籌組的「長風文教基金會」成立茶會表示，詹啟賢是他非常好的朋友，也是黨內人才，在黨內服務很辛苦也有委屈，「希望他未來還有跟我合作的機會」。
至於詹啟賢擔心黃復興選票，郝龍斌說，選舉就是要全力爭取各方支持，可了解詹啟賢擔心黃復興票，也了解詹啟賢最擔心是連署門檻問題；國民黨主席參選門檻已夠多了，過去常看到得票數比連署數低，且有效連署不超過50%，連署過程也造成很大人力動員和經費困擾，應解除連署不必要的門檻。
談到出席茶會，他說，和江宜樺、葉匡時是長期好友，認同基金會看法，政黨是政策競爭，不是意識形態競爭，基金會透過有經驗政務官推動，絕對能提出可長可久政策。
江宜樺、葉匡時是否可能成為西元2018年參選人之一？郝龍斌表示，如果他當國民黨主席，會爭取任何優秀人才參選，江宜樺、葉匡時是非常優秀，有機會勝選的同志。1060116
(中央社)
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