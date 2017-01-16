網拍改造槍 郵寄避查緝仍落網
32歲綽號「阿達」男子，熱愛把玩槍械，在網路購買1把改造90手槍把玩多年膩了，於是在網路求售。為避查緝，他拒絕面交並堅持以郵局包裹送貨，但還是被警方日循線逮捕送辦。
中市刑大偵三隊員警進行網路巡邏時，發現「阿達」在網路上兜售二手改造90手槍（金牛座），表明「急欲脫手」，警方喬裝買家與他聯繫購買，多次約定談妥價格，他堅持以郵局郵寄包裹的方式送貨，警方收到包裹後，確認為改造90手槍無誤，日前將他逮捕到案。
據警方調查，「阿達」於前年6月在網路上以5萬元購得改造90手槍，今年1月初在網路以二手貨開價3萬元求售。「阿達」供稱，曾有朋友網售面交改造手槍遭警方逮捕，他才堅持包裹郵寄交貨，沒想到還是栽在警方手裡。警方訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他移送偵辦。
(中時)
關鍵字：改造槍、90手槍、槍砲彈藥刀械管制條例
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