礁溪養鴨場檢出禽流感 消毒監測

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宜蘭縣政府動植物防疫所今天說，三星鄉農田白鷺鷥屍體及礁溪鄉一處養鴨場日前都檢出H5N2亞型高病原性禽流感病毒，已同步啟動相關防疫消毒及監測工作。

動植物防疫所表示，11日有民眾發現三星鄉農田有4隻白鷺鷥不明原因死亡，一旁還有空農藥盒；經採樣檢測，除了在白鷺鷥胃內容物檢出致死劑量農藥之外，體內也檢出H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫所已加強周邊公共區域消毒及養禽場內監測工作。

此外，防疫所日前執行礁溪鄉一處養鴨場採樣監測工作，15日確定H5N2亞型高病原性禽流感病毒，已撲殺約3800隻種鴨、銷毀140多顆種蛋，並同步啟動相關防疫消毒及監測工作。

動植物防疫所呼籲，H5N2亞型高病原性禽流感病毒雖不會造成人類之間傳染，但目前為候鳥遷徙時節，各禽場應注意通風、落實人車進出管制及消毒。

此外，民眾在賞鳥時也要把握「三不一要」原則（勿驚擾、勿餵食、勿接觸、要勤洗手）；若發現有鳥類異常死亡情形，請立即通報相關單位。1060116

(中央社)