三星子公司合併案 崔順實稱事先不知情

南韓總統朴槿惠政府深陷貪汙醜聞，朴槿惠密友崔順實今天表示，對三星集團（Samsung Group）兩間子公司2015年爭議性合併案的計畫事先並不知情。

根據路透社，崔順實今天在憲法法院出席聽證會時說：「即便我知情，我也不會傳遞任何消息，因為我壓根不懂有關合併或避險基金那類事情。」

南韓國會上個月表決通過彈劾朴槿惠，憲法法院本月開始聽審，以作出最終裁決。（譯者：中央社劉文瑜）1060116

(中央社)