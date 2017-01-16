吃生魚片染寄生蟲 醫：台灣很少見

外媒報導，生食野生鮭魚可能感染寄生蟲「絛蟲」。醫師表示，吃生魚片感染絛蟲，在台灣真的非常少見，而且吃出問題的多是淡水魚生魚片、不熟的豬肉或是被不乾淨的刀子所感染。

好心肝門診中心醫師、前高雄長庚胃腸肝膽科主任邱世賢今天受訪時表示，他看診數十年來，遇到吃生魚片感染寄生蟲的案例真的少之又少，20、30年前曾遇過高雄地區民眾，因為自行在湖裡撈魚食用，導致數人同時感染「中華肝吸蟲」，是比較印象深刻的案例。

台北市聯醫仁愛院區消化內科主任陳冠仰指出，生魚片確實會比較有寄生蟲存在，但以往「絛蟲」在深海魚中較少見，反而是吃了淡水魚生魚片感染絛蟲的個案比較多一些，另像是切生魚片的刀子沒清潔乾淨，也可能增加感染風險。

不少人愛吃生牛肉，也會感染絛蟲嗎？陳冠仰解釋，其實牛肉、豬肉身上都可能有絛蟲，但牛肉常見的是「無鉤絛蟲」比較不會附著在腸道上，才可以吃半熟；豬肉裡則是「有鉤絛蟲」，容易附在腸壁上，造成出血等症狀，因此才會建議吃全熟。

感染寄生蟲可能出現3種症狀，邱世賢說，像是不明原因肚子痛、不明原因貧血或是做糞便潛血檢查發現有出血，都要當心是不是腸道裡有寄生蟲作怪，但即便感染寄生蟲也不用太擔心，只要乖乖就醫「殺蟲」就好了。1060116

(中央社)