郭書瑤攜手吳慷仁 助勵馨破除性侵迷思
性侵除了身體傷害，社會不友善眼光、將錯歸咎被害人等又造成二度傷害。為破除性侵迷思，勵馨邀藝人郭書瑤和吳慷仁拍攝公益廣告，倡導「說不就是不」。
從事性侵害服務近25年的勵馨基金會指出，性侵害對被害人除了造成身體上的痛苦，心靈創傷更是嚴重，這樣的創傷除了來自加害人的性侵行為，也來自社會上對性侵被害人的二度傷害，包括不友善的眼光、質疑性侵事件的真實性、將被性侵的錯歸咎於被害人等等。
據衛福部統計，台灣1年性侵通報量約1.4萬件，平均每37分鐘就有1件性侵通報案。勵馨基金會表示，在社會議題中，「性侵」通常最難說出口，也最複雜，因此勵馨邀請執導電影「寒蟬效應」的導演王維明、曾獲金馬獎最佳新人獎得主郭書瑤、金鐘獎最佳男主角吳慷仁，共同拍攝4支「說不就是不」性侵防治公益廣告。
影片中的故事源自勵馨服務個案，今天上線的兩支影片分別是郭書瑤為「被男同學侵犯的小貞」、吳慷仁為「因為性別迷思而成為性侵加害人的小凱」，以獨白方式呈現，藉由還原受害者性侵發生當下的複雜狀況與受創情緒，向社會傳遞「說不就是不！我說願意才是願意」的沉痛呼籲。
勵馨基金會執行長紀惠容表示，此次廣告以「說不就是不」為主題，呼籲每個人學習表達自己真正感受，及尊重他人身體自主權，性是兩情相悅、美好的事，任何人的意願都應獲得同等尊重，說「想要」時不會被譏笑，說「不要」時被認真看待，希望大家對「性」的理解能更有性別意識，減少台灣性侵害的發生。1060116
(中央社)
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