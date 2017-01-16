陸婚介所春節出租情人 2天1夜逾萬元

春節將至，大陸「租情人」回家過年的業務又紅起來了，明碼標價2天1夜人民幣2000元至3000元不等（新台幣9300元至1萬4000元）。專家表示，這種租賃行為存在風險，也不受法律保護。

大陸未來網報導，「租個情人好過年」的業務近來又吹起風潮。有些婚姻介紹所會仔細核對租客身份後才介紹；也有介紹所不允許「陪酒」的情形出現。

報導指出，租女友回家「交差」隱患很多。2014年2月福建一名男子春節回家，租了個女友見家長，不知真相的父母給了「女友」2萬元見面禮，結果「女友」拿了禮金後拒絕返還。

針對「租女友」這種現象及存在的風險，遼寧人民律師事務所律師夏琳表示，在大陸合同法（合約法）中，租賃是物而不是人，人身不能作為標的物，所以這種情況下，合約很可能是無效的。

另外，這種「租女友」的行為有可能違反大陸法律規範的公序良俗，因此不受法律保護，也會被認定為無效。1060116

(中央社)