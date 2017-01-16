正妹櫃姐變女警 上班首日就建功

台南市永康警分局永信派出所女警張雯倩（右），正式上班的第一天就獲報處理失智老人迷路案件，順利把老人帶回家。（永康警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月16日

台南市永康警分局永信派出所女警張雯倩，從衣著亮麗的百貨公司櫃姐，搖身一變成為穿制服的人民保母。（永康警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月16日

台南市永康警分局永信派出所女警張雯倩，從衣著亮麗的百貨公司櫃姐，搖身一變成為穿制服的人民保母。正式上班的第一天就獲報處理失智老人迷路案件，順利把老人帶回家。

28歲的張雯倩長相清秀、外型亮眼，原本在百貨公司從事櫃姐工作；因平時就很熱心公益，且嚮往警察工作，後來決定把工作辭掉，報考警校。從警校畢業後，今年1月12日才報到任職。

警方指出，張雯倩在13日正式上班的第一天，執行第1班巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱在永康區中華二路有一名疑似迷途的老人。張雯倩隨即趕到現場，發現有1名老太太與報案人在街頭不知所措，就趕緊上前安撫。

警方指出，老太太只向張雯倩說出家中住址的路名，但說不出詳細住址，而且已經走到雙腿無力。張雯倩耐心安撫，陪著老太太走到記得的那條路上，慢慢引導對方想起回家的路，將老太太交給她的兒子。

警方指出，老太太的兒子向張雯倩表示，85歲的媽媽有輕微失智情況，很感謝張雯倩熱心協助，幫忙找到回家的路，也讚美張雯倩「人美心更美」。

警方指出，家中若有老人常發生走失情形，可以在衣服繡上聯絡方式，或於口袋中放置聯繫小卡片；失智長者若願意建立指紋檔，可請警方派員前往住處按捺指紋，以利走失經警方尋獲時，可以在最短時間內通知家人。1060116

(中央社)